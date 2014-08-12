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Kültür-Sanat

Robin Williams yaşamını yitirdi

ABD'li ünlü aktör ve komedyen Robin Williams, 63 yaşında hayatını kaybetti

12 Ağustos 2014 05:31

ABD'li aktör ve komedyen Robin Williams evinde ölü bulundu.

California polisi, 63 yaşındaki aktörün büyük ihtimalle intihar ederek yaşamına son vermiş olduğunu açıkladı.

Robin Williams'ın şiddetli bir depresyonla mücadele ettiği iddia edilirken, eşi Susan Schneider da, haberi doğruladı.

 

Robin Williams kimdir?

 

21 Temmuz 1951'de ABD'nin Illinois eyaletinde dünyaya gelen Robin Willams, üniversitede siyaset bilimi okudu. Williams, mezun olduktan sonra gece kulüplerinde gösteriler yaparak ün kazandı, buradan da sinema sektörüne geçti.

1987'de çevirdiği, 'Günaydın Vietnam' filminde bir ordu radyo muhabirini canlandırdığı rolüyle beğeni toplayan oyuncu, yalnız komedi filmleriyle değil, drama dalında da başarılar elde etti. 1997 yılında Empire Magazine dergisince, 'gelmiş geçmiş en yetenekli 100 aktör' arasına dahil edildi.

Williams, kariyeri boyunca bir Oscar, iki Emmy, altı Altın Küre, altı Grammy ve iki Sinema Oyuncuları Derneği ödülüne layık görüldü. Sanatçı San Fransisco'da bulunan Rubicon Restaurant'ı, meslektaşı Robert de Niro ile birlikte işletmekteydi. İlk eşi Valerie Velardi'den bir, ikinci eşi Marsha Garces Williams'den ise iki çocuğu bulunan Williams, 2011'den beri Susan Schneider ile evliydi.

 

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