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Robin Williams kalp ameliyatı oldu

Amerikalı ünlü aktör Robin Williams'ın kalbinden ameliyat olduğu açıklandı.

24 Mart 2009 02:00

Amerikalı ünlü aktör Robin Williams'ın kalbinden ameliyat olduğu açıklandı.

Sözcüsüne göre, ameliyatı 3,5 saat süren oyuncu, 8 haftaya kadar ayağa kalkacak.

57 yaşındaki sanatçının 10 gün önceki ameliyatının gayet başarılı geçtiği, aort kapağının değiştirildiği, mitral kapağınsa onarılarak kalbin düzgün çalışmasının sağlandığı belirtildi. Kalp fonksiyonlarının birkaç hafta içinde normale döneceği kaydedildi.

"Ölü Ozanlar Derneği", "Günaydın Vietnam", "Balıkçı Kral" gibi filmlerle ünlenen sanatçı, 1997'de "Can Dostum" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu oscarını kazanmıştı.

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