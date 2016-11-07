Robin van Persie'nin durumu belli oldu

BasıN basın organlarının aksine gözünde zedelenme olmadığını dile getiren Hollandalı yıldız, “Böyle şeyler futbolda olur dedi”

RvP sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “Dün akşamki yaralanmamdan sonra iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Ayrıca benimle ilgilenen sağlık ekibine de büyük şükran borçluyum.



Göz kapağımda biraz yırtık var. Hastanedeki testlerden sonra gözümde bir sorun olmadığı ortaya çıktı. Yani her şey yolunda. Böyle şeyler futbolda olur. Bunun dışında takımımızın aldığı sonuçtan dolayı çok mutluyum. Şimdi derbiye odaklanma zamanı.”