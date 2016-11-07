İngiliz basını: Van Persie bir daha göremeyecek!

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Akhisar-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında gözüne darbe alan ve hastaneye kaldırılan Robin Van Persie için İngiliz basını "Bir daha asla göremeyecek" diyerek durumu oldukça abarttı.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun "Önemli bir durum yok" açıklamasına rağmen The Sun haberinde, "Sol gözü bir daha asla göremeyecek" yazdı.



Van Persie'nin gözünden ameliyat olması gerektiğini, sol gözünü kaybettiğini ve bir daha o gözüyle göremeyeceğinden korkulduğunu yazdı.