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Spor

İngiliz basını: Van Persie bir daha göremeyecek!

Akhisar Belediyespor maçında sol gözüne aldığı darbeyle hastaneye kaldırılan Robin van Persie için Ada basını "kör olacak" yorumunda bulundu

07 Kasım 2016 12:17

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Akhisar-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında gözüne darbe alan ve hastaneye kaldırılan Robin Van Persie için İngiliz basını "Bir daha asla göremeyecek" diyerek durumu oldukça abarttı.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun "Önemli bir durum yok" açıklamasına rağmen The Sun haberinde, "Sol gözü bir daha asla göremeyecek" yazdı.

Van Persie'nin gözünden ameliyat olması gerektiğini, sol gözünü kaybettiğini ve bir daha o gözüyle göremeyeceğinden korkulduğunu yazdı.

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