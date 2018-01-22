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Spor

Robin van Persie imzayı attı

İSTANBUL,(DHA) - ROBİN van Perise, Feyenoord ile resmi sözleşmeye imza attı

22 Ocak 2018 15:23

İSTANBUL,(DHA) - ROBİN van Perise, Feyenoord ile resmi sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Robin van Perise, Feyenoord ile 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı. Hollandalı futbolcu altyapısında yetişip 2002\'de profesyonel kariyerine başladığı Feyenoord ile De Kuip\'te düzenlenen tören ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Robin van Perise imza töreninin ardından 32 numaralı forma ile poz verdi. 
Feyenoord Futbol Direktörü Direktörü Martin van Geel, Robin van Perise\'nin takıma katılmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, tecrübesi ve nitelikleri ile ekip için çok değerli bir oyuncu olduğunu söyledi. 

(FOTOĞRAFLI)

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