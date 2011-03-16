T24 - Cem Yılmaz sahnedeyken kendisini cep telefonuyla kaydeden kişiye patladı: “Niye çekiyorsun utanmaz adam sen Robin Hood musun? Emeğime saygın yok mu senin? Ben hayır işlemeyi bilmiyor muyum?”





Geçen ay sonu bel fıtığı ameliyatı geçirdiği için ara verdiği sahnelere geri dönen Cem Yılmaz, kapalı gişe giden “Fundamental CM101MMXI” adlı gösterisini cep telefonuyla çekmeye çalışan gence sahneden fena patladı. 'haberyaziyorum' adlı sitede ‘da yer alan habere göre Yılmaz pazartesi TİM’deki gösterisi için sahnede esprilerini sıralıyordu. Programın ortalarına doğru Yılmaz bir seyircinin gösteriyi cep telefonu ile kaydettiğini fark edince kıyamet koptu.



Yılmaz çekim yapan kişiye “Niye çekiyorsun utanmaz adam sen Robin Hood musun? Çekip internette koyacaksın. Emeğime saygın yok mu senin? Ben hayır işlemeyi bilmiyor muyum? Sen ve senin gibiler kim oluyorsunuz da adıma hayır yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.





‘Benim için 4 yıl yatmaya değmez’



Sinirlenen Cem Yılmaz “Çabuk o görüntüleri sil yoksa seni Silivri’ye yollarım. Bu ülkede kanun var. Benim için dört yıl yatmaya değmez. Ben senin ekmeğinle oynuyor muyum? Çabuk o görüntüleri sil” dedi. Yılmaz yardımcısı Öner’e seslenerek “Görüntüleri sildirin” talimatı verdi.

Programın ardından TİM’in güvenlik görevlileri cep telefonu ile çekim yapan izleyiciyi dışarı çıkararak görüntüleri sildirdi.





Mahruki’ye: Neden zirvede bırakmadın?



Yılmaz, dün AKUT’un 15. yıl dönümü nedeniyle yapılan basın toplantısına katıldı. AKUT başkanı Nasuh Mahruki ve AKUT Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda sık sık espri yapan Yılmaz, “Bu toplantıda elimden geldiğince bir enkaz yaratmamaya çalışacağım” dedi. “Beline ipi dolayan ben AKUT‘um dememeli” diyen Yılmaz, Mahruki’ye de takıldı: “Neden zirvedeyken bırakmadın!”



Kendisine rozet takan Mahruki’ye takılmaya devam eden Yılmaz, “Bu rozet takıldığı zaman ilk seni kurtarıyorlar, ona göre” diye espri yaptı.







