Robin Gosens: Ronaldo'dan formasını istedim, sadece "Hayır" dedi; kendimi küçük düşürülmüş hissettim

Robin Gosens, Cristiano Ronaldo'nun maç sonu formasını istediğini ancak aldığı cevabın ardından utandığını ve küçük düşürüldüğünü söyledi.

Atalanta forması giyen Robin Gonsens, Serie A'da Cristiano Ronaldo ile yaşadığı bir anısını anlattı.

Kitabında Ronaldo'ya yer veren Gosens, bir Juventus maçının ardından Ronaldo'dan formasını istediğini ancak hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Gosens, maçın ardından Ronaldo'nun yanına gittiğini belirterek, ''Son düdük gelir gelmez taraftarların bile yanına gitmeden doğrudan Ronaldo'nun yanına gittim. 'Cristiano, formanı alabilir miyim?' diye sordum. Bana bakmadı bile. Sadece 'Hayır' dedi'' şeklinde konuştu.

Gosens, bu durumdan yaşadığı üzüntüyü anlatırken, ''Kızardım ve utandım. Oradan hemen uzaklaştım. Kendimi küçük düşürülmüş hissettim. Bu durumu saklamaya çalıştım, etrafıma baktım ve kimsenin görmediğinden emin oldum'' dedi.