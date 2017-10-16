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Spor

Roberto Soldado: Hâlâ en iyi seviyemden uzağım

"Çok daha fazlasını yapabilirim"

16 Ekim 2017 00:52

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından Roberto Soldado, en iyi seviyesinden uzak olduğunu ve çok daha fazlasını yapabileceğini söyledi.

Gollerini atmaya başlamak istediğini kaydeden İspanyol forvetin maç sonu açıklamaları şöyle oldu:

"İki hafta iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Bir oyuncu her zaman takımı için hazır olabilmek ve katkı sağlayabilmek ister. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde sürdürüyoruz ama hala en iyi seviyemden uzağım.

Son derece kritik bir 3 puandı derbi öncesinde. Mutlak kazanmamız gerekiyordu. Çok daha fazlasını yapabilirim bireysel olarak. Çalışmalarıma devam ettiğim ve oynama şansı bulacak durumda olduğum süreçte gollerimi de atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum."

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