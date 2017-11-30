Roberto Soldado en zor günlerinde gösterilen destek için teşekkür etti

\"En hızlı şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum\"

İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe\'nin hat-trick ustası golcü ismi Roberto Soldado sakatlığında ve kayın validesini kaybettiğinde kendisine gösterilen ilgi ve destek için tüm camiaya teşekkür etti. Soldado bir an önce takıma dönmek istediğini de belirterek sosyal medya hesabından şunu paylaştı: \"Söyleyebileceğim tek şey var; teşekkür ederim. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı takım arkadaşlarıma, teknik heyetimize, taraftarlarımıza, bana vermiş oldukları destekten ve bu zor günlerimde ailemin yanında olmama izin verdiklerinden dolayı kulübümüze teşekkür ederim. Bunlar bu kadar büyük tarihi olan bir kulübü daha da büyük yapan detaylar. Şu anda İstanbul\'a dönüş yolundayım. Geçtiğimiz pazar akşamı yaşadığım sakatlığın ardından en hızlı şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum.\"