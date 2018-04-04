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Spor

Roberto Soldado: ''7 maçı da kazanırsak şampiyon olabileceğimize inanıyoruz''

''Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'' MUSTAFA AKIN / İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, ligde önlerindeki 7 mücadeleyi kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerine inandıklarını ifade etti

04 Nisan 2018 17:16

\'\'Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz\'\'

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, ligde önlerindeki 7 mücadeleyi kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerine inandıklarını ifade etti.
Soldado, Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında katıldığı etkinlik öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin hiçbir zaman pes etmeyeceğini dile getiren Soldado, \'\'Eğer bir olasılık varsa, sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.
\'\'7 MAÇI DA KAZANIRSAK ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ\'\'
Spor Toto Süper Lig\'de önlerinde kalan 7 maçı da kazanıp 21 puan elde etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Soldado, \'\'Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Üzerimize düşen 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız\'\' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Soldado\'nun açıklamaları

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