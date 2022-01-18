Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu'nun üçüncü kadın başkanı oldu

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David Sassoli’nin ölümünün ardından Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni başkanı, Malta’dan muhafazakâr siyasetçi Roberta Metsola oldu.

France24’te yer alan habere göre, David Sassoli’nin 65 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Roberto Metsola, Avrupa Birliği’nin 705 üyeli Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı seçildi.

AB'nin yasama organının yeni başkanını belirlemek için bu ay bir seçim yapılması zaten takvimdeydi. Parlamento’nun sosyalist kanadında Sassoli, aday olmayacağını duyurmuştu.

Metsola, seçim öncesi Twitter’dan adaylığını duyurdu mesajda “Avrupa Parlamentosu’na bir kadının liderlik etme vakti geldi” demişti. Metsola, Avrupa Parlametosu’nun bugüne kadarki üçüncü kadın ve en genç başkanı oldu.

Roberta Metsola kimdir?

Parlamento'nun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi Metsola, ilk olarak 2013'te Malta'dan milletvekili seçilmişti. Merkez sağ ve muhafazakâr çizgideki 4 çocuk annesi 43 yaşındaki Metsola, milletvekilliğinden önce avukatlık yapıyordu. Metsola, özellikle Avrupa hukuku alanında uzmanlaştı. Siyasette farklılıkları gidermede oynadığı rolle övgü alan Metsola, özellikle kürtaj karşıtı tutumu nedeniyle eleştiriliyor.

Metsola, Parlamento döneminin ikinci yarısında 2,5 yıl için Başkanlık yapacak.