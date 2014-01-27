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Spor

Roberto Mancini canlı yayında 3 futbolcusunu kovdu!

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, sarı kırmızılıların üç futbolcuyla yollarını ayırması gerektiğini canlı yayında söyledi

27 Ocak 2014 01:14

Roberto Mancini, 0-0 berabere biten Galatasaray Gaziantepspor maçının ardından yayıncı kuruluşa şok bir açıklamada bulundu ve Dany, Riera ve Amrabat'ın gitmesi gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının açılış maçında Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkış yakalayan Gaziantepspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray’da Roberto Mancini çarpıcı açıklamalarda bulundu:

İşte Mancini'nin o açıklamaları;

"Maçtan önce çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Sıkıntımız son vuruşlarda. Gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Rakibimizin de birkaç pozisyonu vardı.

Önümüzdeki iki gün transfer ile ilgili sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. Bu sıkıntıyı çözmemiz için Dany, Riera ve Amrabat isimleri üzerinde yoğunlaşabiliriz. Dünya Kupası öncesinde bu isimlerin de oynaması gerekiyor.

Bir stopere ihtiyacımız olduğu ve almak istediğimiz doğru. İki oyuncumuz da sakatlık yaşadı. Önümüzde 5 gün var ve farklı çözümler üzerinde yoğunlaşacağız.

Bence en büyük sıkıntımız deplasmanda gol bulamamamız. Rakibimizle olan puan farkımız açıldı. Ama önümüzde 16 maçımız var. Önemli olan deplasmanda gol bulabilmemiz."

 

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