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Spor

Galatasaray, Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2.yarısının açılış maçında Gaziantespor ile deplasmanında 0-0 berabere kaldı

26 Ocak 2014 23:01

Spor Toto Süper Lig'in 2.yarısında Galatasaray, Gaziantespor ile deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde kalan ve sezonun 2.yarısına farkı kapatma parolası ile başlayan sarı - kırmızılılar, sezonun 2.yarısına da kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Maç boyunca etkisiz bir görüntü çizen Galatasaray, bu skorla 34 puanda kaldı. Net fırsatlardan yararlanamayan ev sahibi Gaziantepspor ise Sergen Yalçın'ın göreve gelişi ile yakaladığı çıkışı sürdürdü ve 22 puanla 12.sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığı haftada Galatasaray'ın da Gaziantepspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalması lider Fenerbahçe'ye yaradı. Yarın Kadıköy'de Torku Konya'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, kazandığı takdirde puan farkını 11'e çıkaracak.

 

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