Roberto Carlos'un attığı gol, fizikçiler tarafından 20 yıl sonra açıklanabildi

Bundan 20 yıl önce, gelmiş geçmiş en iyi gollerden biri Tenerife-Real Madrid maçında atıldı. Gol şaşırtıcıydı fakat golü atan isim çok şaşırtıcı değildi çünkü Roberto Carlos fiziki kurallarını alt üst eden golleriyle tanınıyordu. Fizikçi Ernesto Blanco ise, golün bilimsel açıklamasını BBC'ye yaptı.

20 yıl önce, gelmiş geçmiş en iyi gollerden biri Tenerife - Real Madrid maçında atıldı.

Brezilyalı efsane sol bek Roberto Carlos'un, aut çizgisinden çektiği şut, müthiş bir kavis çizerek kaleye girdi.

Fizikçi Ernesto Blanco ise, golün bilimsel açıklamasını BBC'ye yaptı.

Blanco, Roberto Carlos'un golünün fizik kuralları içinde olduğunu belirtirken, Magnus etkisinin topa 1 metrelik kavis verdiğini söyledi. Havanın yoğunluğunun da topun dönmesinde etkisi bulunduğunu belirten bilim insanı, "Topa vurması gereken yeri hesaplama işi oldukça karmaşık, çok değişken var. Saatte 112 km hızla giden top, Magnus Etkisi sayesinde beklenen yörüngesinden 1 metre kavis çiziyor" dedi.