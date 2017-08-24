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Spor

Roberto Carlos'a hapis cezası

İSTANBUL, (DHA) -  Roberto Carlos, evlilik dışı doğan çocuklarından birine nafaka ödemeyi aksattığı için 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

24 Ağustos 2017 02:45

İSTANBUL, (DHA) - 

Roberto Carlos, evlilik dışı doğan çocuklarından birine nafaka ödemeyi aksattığı için 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çocuğun annesi, Roberto Carlos\'un ödemediği nafaka miktarı yaklaşık olarak 65 bin lirayı bulunca mahkemeye başvurdu. 
\'\'UOL Esporte\'\'nin haberine göre Roberto Carlos uzlaşma teklif etti. Futbolculuk  döneminde büyük paralar kazanan ünlü futbolcu, ekonomik zorluk yaşadığını belirtti ve borcunu taksitle ödemeyi önerdi. Davaya bakan kadın yargıç bu beyanı inandırıcı bulmadı ve Roberto Carlos\'u 3 ay hapse mahkum etti. Carlos borcunu ödediği takdirde ceza düşecek.
Roberto Carlos\'un dokuz çocuğu var. Üç çocuğu ilk evliliğinden. İkisi şimdiki karısı Mariane Luccon\'an. Dört çocuğu ise evlilik dışı ilişkilerden.

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