Roberto Carlos: Lincoln yoksa kazanırız!



F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos'tan, hafta sonunda oynanacak dev G.Saray derbisi öncesi itiraf geldi...



"Deplasmanda oynayacağız ama maçı kazanmak istiyoruz. Rakibin kadrosunda önemli isimler var. Ama Lincoln çok farklı ve tehlikeli bir oyuncu. Derbide forma giymezse, bizim için büyük avantaj olur."



'ŞANZLARIMIZ EŞİT'



Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi hakkında HABERTÜRK’e çarpıcı açıklamalar yaptı. Ali Sami Yen’e kazanmak için gideceklerini vurgulayan Carlos, şöyle konuştu: “Deplasmanda oynayacağız. Buna karşın şanslar eşit. İki taraf da kazanmak istiyor. Biz sahaya kesinlikle

galibiyet için çıkacağız.



'ÖNEMLİ İSİMLERİ VAR'



Rakibimiz Galatasaray, son derece kaliteli bir ekip. Kadrosunda önemli isimler var. Ama içlerinde Cassio Lincoln çok farklı. Bize karşı forma giyip giymeyeceğini bilmiyorum. Ancak derbide olmazsa, bu bizim için çok büyük bir avantaj olur. Çünkü çok tehlikeli bir oyuncu. Galatasaray’ı yendiğimiz takdirde ise şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde ederiz.



'HEDEF 3 MAÇ 9 PUAN'



Zorlu bir maç trafiği bizi bekliyor. Kalan 8 maç da oldukça zor. Ama bizim takım olarak ilk hedefimiz deplasmandaki Beşiktaş maçına kadar kayıpsız gitmek. Önce Galatasaray, ardından Ankaraspor ve Ankaragücü maçlarından toplam 9 puan alarak, Beşiktaş derbisine kayıpsız çıkmak istiyoruz. Bunu başarırısak şampiyonluk yolunu yarılarız.



'2 KUPAYI DA İSTİYORUZ'



İki kulvarda da halen mücadelemiz sürüyor. Daha ortada bitmiş, kaçırılmış bir şey yok. 2 kupada da iddialıyz. Ligi ve Türkiye Kupası’nı almak istiyoruz. Bunu da yapacak güçteyiz. Tüm takım olarak buna gönülden inanıyoruz. Ama futbol bu. Puan kaybı olsa da, kalan haftalarda bunu telafi şansınız olabilir. Fakat biz bunu düşünmüyoruz, kazanmak istiyoruz.”



'DÜNYANIN SAYILI DERBİLERİNDEN BİR TANESİ'



Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dünyanın sayılı derbileri arasında yer aldığını söyledi. Sambacı şöyle devam etti: “Kariyerim boyunca Real Madrid-Barcelona, Brezilya-Arjantin gibi bir çok derbide forma giydim. Ama şunu söyleyebilirim ki, bu derbi de bu saydığım mücadeleler kadar önemli ve son derece popüler. Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti dünya çapında ve diğer derbilere göre biraz

daha farklı. İki takım arasındaki rekabeti bütün dünya biliyor. Bu yüzden böyle bir mücadelede yer almak beni çok

heyecanlandırıyor.”



'SARACOĞLU DAHA SICAK'



Roberto Carlos, Ali Sami Yen Stadı’nın Avrupalılar tarafından cehenneme benzetilmesiyle ilgili olarak da

“Ben buna katılmıyorum. Orası normal bir stat. Atmosfer iyi ama bence Şükrü Saraçoğlu’nun atmosferi Ali Sami

Yen’den çok daha sıcak” ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon Fortis Türkiye Kupası ve ligde, Ali Sami Yen’de oynanan iki derbide de, sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.



Kaynak: Habertürk

