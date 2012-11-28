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Robert Pattinson ve Kristen Stewart çifti barıştı

Pattinson: Artık kimse bize karışmasın. Bizi rahat bırakın, Kristen’ı seviyorum, geçmişi unuttuk, geleceğe bakıyoruz

28 Kasım 2012 20:37

Robert Pattinson, kendisini aldatan Kristen Stewart’la yeniden görüşmeye başlaladı. 

Pattinson, önceki gün Los Angeles Havaalanı’nda affettiği sevgilisiyle birlikte görüntülendi.

habertürk.com sitesinde yer alan habere göre, Ailesinin özellikle de kız kardeşlerinin Stewart’la barışmaması yönündeki baskılarına rağmen Pattinson, “Artık kimse bize karışmasın. Bizi rahat bırakın. Kristen’ı seviyorum, geçmişi unuttuk, geleceğe bakıyoruz” dediği öğrenildi.

Magazin dergisi OK!, terapi gören ve kısa süre önce barışan ikilinin çocuk sahibi olacaklarını yazdı.

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robert pattinsonkristen stewartlos angeles havaalanı

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