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Kültür-Sanat

Robert Pattinson'lu Batman'in fragmanı yayınlandı

23 Ağustos 2020 13:59

Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves imzalı The Batman filminden ilk fragman yayınlandı. Film, 1 Ekim 2021’de vizyona girecek.

Matt Reeves‘in yönettiği, Robert Pattinson‘ın başrolünü üstlendiği yeni Batman filminin ilk fragmanı yayınlandı.

 

Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanan The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgi romanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.

 

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