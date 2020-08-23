Robert Pattinson'lu Batman'in fragmanı yayınlandı

Matt Reeves‘in yönettiği, Robert Pattinson‘ın başrolünü üstlendiği yeni Batman filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanan The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgi romanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.