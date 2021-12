Robert Pattinson'lı Batman'den ikinci fragman yayınlandı

İmza attığı Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes ve War for the Planet of the Apes gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves‘in yönettiği, yer aldığı Twilight serisiyle bilinen Robert Pattinson‘ın başrolünü üstlendiği yeni Batman filminden ikinci fragman yayınlandı.

Pandemi nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelenen filmin açıklanan ilk vizyon tarihi 25 Haziran 2021’di. Sonrasında vizyon tarihi 1 Ekim 2021’e ertelenen filmin son olarak 4 Mart 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.