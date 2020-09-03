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Magazin

Robert Pattinson Koronavirüs'e yakalandı, Batman'in çekimleri durduruldu

03 Eylül 2020 23:24

Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. 

Pattinson'ın başrolde olduğu The Batman'ın çekimleri, ünlü oyuncunun Koronavirüs'e yakalandığı haberi üzerine durduruldu.

Filmin yapım şirketi olan Warner Bros., yaptığı açıklamada, "Çekimler geçici olarak durduruldu" açıklamasını yaparken, isim çıkmadan setten bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Vanity Fair'e bilgi veren kaynaklar, bu kişinin Pattinson olduğunu aktardı.. 

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