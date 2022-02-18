Robert Pattinson: Batman rolünde ilk kullandığım sesi 'berbat' olduğu için değiştirttiler

Oyuncu Robert Pattinson, Batman karakterini oynarken ilk olarak farklı bir ses kullandığını ancak daha sonra “çok berbat" olduğu söylenerek uyarıldığını anlattı.

Talkshow sunucusu Jimmy Kimmel ile konuşan Robert Pattinson, Matt Reeves’in yönettiği yeni Batman filmindeki başrol macerasını anlattı.

Batman rolü için farklı bir ses tonu arayışında olduğunu anlatan Pattinson “Herkes sert, derin bir ses kullanıyordu ben de dedim ki ‘Tam tersini yapacağım, fısıldar gibi konuşacağım’” dedi.

Pattinson, iki hafta boyunca fısıldar tonda rolü oynadığını ve “çok berbat” göründüğü gerekçesiyle kendisini durdurduklarını anlattı.