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Ekonomi

Robert Lighthizer: ABD ve Çin'in 1 Mart'a kadar anlaşmaya varması zor

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – ABD Ticaret Temilcisi Robert Lighthizer, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 1 Mart’a kadar bir ticaret anlaşmasında uzlaşmasının “zor” olduğunu söyledi

10 Aralık 2018 18:27

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – ABD Ticaret Temilcisi Robert Lighthizer, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 1 Mart’a kadar bir ticaret anlaşmasında uzlaşmasının “zor” olduğunu söyledi.
CBS’in “Face the Nation” programında konuşan Lighthizer, “Bence iki ülkenin 1 Mart’a kadar bir anlaşmaya varabilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. ABD Başkanı’yla yaptığımız konuşmalarda Mart’ın sonrasından asla bahsetmiyor, 1 Mart kesin olarak son tarih. Durumun gidişatına baktığımda 90 günün sonunda ek gümrük vergilerinin yeniden arttırılacağını düşünüyorum” dedi.

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