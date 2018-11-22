Robert Kubica Formula 1'e geri dönüyor

Formula 1 takımlarından Williams-Mercedes, 2011'de yaptığı ralli kazası sonucu ölümden dönen ve kolunun bir kısmı ampute edilen Polonyalı pilot Robert Kubica ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kubica yaptığı açıklamada kolu ile ilgili soru soran bansın mensuplarına ""Her şey çok net, rekabetçi olmasaydım ya da yüksek seviyede süremeseydim burada olmazdım.İnsanlar kolumdaki sınırlamaları görüyorlar ve bunun nasıl mümkün olacağını soruyorlar ki, bunu anlayabiliyorum. İnanması gerçekten çok zor bunu biliyorum, ama Williams bunu bu yıl gördü. Son 16 ay veya son 18 ayda bunu ben zaten görmüştüm. Geçen yıl Valencia'da bir Formula 1 aracını sürdüğüm zaman bu işi yapabileceğimi anladım" cevabını verdi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Büyük Britanyalı sürücü George Russell'ın 2019 sezonundaki takım arkadaşı, bu yıl test pilotu olarak görev yapan 33 yaşındaki Robert Kubica olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubica, "Formula 1'e dönme serüvenim çok zor geçti. İmkansız görünen şey artık mümkün hissettiriyor. 2019 Formula 1 sezonunda yarışacağımı söyleyebildiğim için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

2006'da başladığı Formula 1 kariyerine 2011 sezonu öncesi geçirdiği kazaya kadar devam eden Kubica, katıldığı 76 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıkmıştı.