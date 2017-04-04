Robert Koleji’ne soruşturma!

Öğrencilerinin LGBTİ farkındalığını arttırmak için hazırladığı etkinlikler nedeniyle Yeni Akit tarafından hedef gösterilen Robert Koleji’ne, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma açıldı.

Kaos GL'den Aslı Alpar'ın haberine göre, kolejin düzenlediği etkinlikleri “Robert Kolejinde Sapkınlık” başlığıyla haberleştiren Yeni Akit, soruşturma haberini de “Robert’taki Sapkınlığa MEB Soruşturması” başlığıyla haberleştirdi.

Yeni Akit’ten Faruk Arslan, Robert Koleji'nin LGBTİ farkındalık etkinlikleri ile ilgili 31 Mart tarihli ilk haberinde “liselilere hafta boyunca homoseksüellik aşılayacaklar”, “ahlaksız filmler” izletecekler gibi cümleler kullanmıştı. Ayrıca Arslan köşesinde, bu etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay alınmadan yapıldığı öne sürmüş ve Robert Koleji'ndeki bu etkinlikleri “eşcinsellik hastalığını topluma normal bir insani durum gibi yansıtan sapkınlar korosu” olarak lanse etmişti.

Akit hedef gösterdi, MEB soruşturma başlattı

Akit’in Robert Koleji’ni hedef gösteren bu haberinin ardından bir hafta bile geçmemişken Beşiktaş ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul hakkında soruşturma açtı.

Akit'ten Faruk Arslan soruşturmayı, “kökü dışarıda olan Robert Koleji’nin lise talebelerine homoseksüelliği aşıladığı sapkın faaliyetlere Milli Eğitim Bakanlığı sessiz kalmadı” ifadeleriyle aktardı. Arslan, MEB’in sorularına cevaben kolejin LGBTİ haftasını doğruladığını ve cinsiyet farklılıklarına saygı için LGBT haftası tertiplediklerini beyan ettiğini ileri sürüyor.

Faruk Arslan, Robert Koleji’ne Akit’in hedef göstermesi ile açılan soruşturmanın savunma metnine ulaştığını iddia ediyor. Arslan soruşturma haberinde, savunmanın dosya numarası ve kolej yetkililerinin isimlerine de yer veriyor.