Robert Kolej Mezunlar Derneği’nden Boğaziçi eylemine destek: Rektörlerimizin atama ile gelmesini kabul etmiyoruz

Robert Kolej Mezunlar Derneği, Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu'ya karşı yapılan protestolara destek vererek; "Üniversite rektörlerimizin demokratik seçimler yerine atama ile göreve gelmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Dernekten yapılan açıklamada; "Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyen, öğrenci ve mezunlarının yürüttükleri mücadeleyi ve bu çerçevede atacakları adımları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İşte Robert Kolej Mezunlar Derneği'nin yaptıkları açıklama: