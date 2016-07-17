Robert Fisk: Bu, darbe değildi, asıl darbe önümüzdeki aylar ya da yıllar içinde olacak

İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, 15 Temmuz akşamı yaşananların darbe olmadığını savunarak, "Asıl darbe önümüzdeki aylar ya da yıllar içinde olacak" dedi.

Türkiye'deki darbe girişimini değerlendiren Robert Fisk, Ortadoğu'nun çöken devletlerle dolu olduğunu belirterek, darbenin bir sonraki darbeye kadar engellendiğini savundu.

Robert Fisk, darbenin başarısız olmasının, ordunun Erdoğan'a sadakat gösterdiği anlamına gelmeyeceğini söyledi.

15 Temmuz akşamı yaşananların Ortadoğu'daki sınırların ve devletlerin çökmesi ile bağlantılı olduğunu kaydeden Fisk, istikrarsızlığın bölgede yolsuzluk kadar yaygın olduğunu belirtti.

Fisk, ABD'nin seçilmiş hükümete destek açıklamasında bulunduğunu ancak 2013'te Mısır darbesinde olduğu gibi darbenin başarıya ulaşması durumunda Erdoğan'a da Mursi gibi davranılacağından emin olunması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın Putin'den özür dilemesi ve Netanyahu ile arasını düzeltmesinin, orduya güveninin bitmesiyle kıyaslanamayacağını savunan Fisk, "Bu durumda konsantre olman gereken daha ciddi meseleler vardır" dedi.

Fisk, ordu içinde darbe yapmaya niyetlenen askerlerin, Erdoğan'ın ülkelerini yok ettiğini düşünenlerin çok küçük bir kısmı olduğunu da ileri sürdü.

Fisk, 15 Temmuz'un darbe olmadığını savunarak, "Gelecek ay ya da yıl içinde başka bir için hazır olun" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.