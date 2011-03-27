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Politika

Robert Fisk: Avrupalı liderler Atatürk'ü okumalı

İngiliz The Independent gazetesinin ünlü Ortadoğu muhabiri Robert Fisk Avrupa liderlerine Atatürk’ün biyografisini okumalarını tavsiye etti.

27 Mart 2011 02:00

T24 - İngiliz The Independent gazetesinin ünlü Ortadoğu muhabiri Robert Fisk “Osmanlı maceraları liderlerimiz için dersler içeriyor” başlıklı yazısında, Avrupa liderlerine Atatürk’ün biyografisini okumalarını tavsiye etti.

Fisk şu ifadeleri kullandı: “İstiklal Caddesi’nde bir kitapçıdan Atatürk’ün biyografisini satın aldım. İçinde Libya’nın İtalyan karşıtı Arap isyancıları ile çarpışan Mustafa Kemal’in sıradışı bir hikayesi var. Mustafa Kemal, burada şeyhlerin asıl endişesinin mümkün olduğunca çok para kazanmak olduğunu söylüyor ve savaşın kazanılmasının imkansız olduğunu kaydediyor. Osmanlı Türkiye’si Libya’daki çatışmalardan üç yıl sonra Almanya ile ittifak yapacak ve sonra Almanya savaşı kaybettiğinde, harap olacaktı. Şimdi aynı Türklerin torunları, bugünün Almanya’sında kötüleniyorlar. Avrupa’daki yöneticilerimiz, bu çetin günlerde Atatürk’ün biyografisini şöyle bir karıştırarak iyi bir iş yaparlar.”

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