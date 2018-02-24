Robert Fisk: Afrin'e destek, ABD'yi Kürtlerden vazgeçirmek için

Independent yazarı Robert Fisk, Suriye ordusunun Guta'nın kontrolünü almaktan vazgeçmeyeceğini, Şam için Doğu Guta sonrasında sıranın İdlib ve Rakka’ya geleceğini söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan çeviriye göre Fisk, yazısının son paragraflarındaki bölümde şu ifadeleri kullandı:

“Ve Guta düştüğünde, sırada İdlib’in olacağı kesin. Suriyeliler bundan sonra da Rakka’daki ABD-Kürt varlığını nasıl kıracaklarına karar vermeli – belki de, Suriye yanlısı güçlerin kuzeydeki Afrin bölgesindeki Kürtlerin yardımına gitmesinin bir nedeni de budur; Türklerle Amerikalılar arasında daha büyük bir ayrılığa yol açmak ve Washington’ı, Fırat’taki Kürt müttefiklerini terk etmeye zorlamak…”