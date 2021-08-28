Robert F Kennedy'yi öldüren Sirhan hakkında şartlı tahliye kararı

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ABD 1968 yılında başkanlık yarışında favori olan senatör Robert F. Kennedy'yi vurarak öldüren Sirhan Sihan hakkında şartlı tahliye kararı çıkarıldı.

Karar, Kennedy'nin çocukları Sirhan'ın serbest bırakılması yönünde konuşması ve savcının itiraz etmemesi sonucunda alındı.

2 kişilik panel tarafından alınan karar 77 yaşındaki Sirhan'ın serbest bırakılacağını garantilemiyor. Duruşma 90 günden uzun süre boyunca California şartlı tahliye kurulu tarafından incelenecek. Daha sonra vali kararı kabul veya ret edebilecek. Bu kararı vermek için de valinin 30 günü olacak.

Babası öldürüldüğünde henüz bir çocuk olan Douglas Kennedy, Sirhan'n duyduğu pişmanlığı hissettiğini ve başkalarına tehdit olmayacaksa serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Kennedy, "Sadece Sn. Sirhan'ı yüz yüze görmek bile bana mutluluk verdi. Sanırım tüm hayatım boyunca öyle ya da böyle ondan veya onun isminden korktum. Bugün onun sevilmeyi hak eden bir insan olduğunu gördüğüm için çok mutluyum" dedi.

Başkan John F Kennedy'nin kardeşi olan Robert Kennedy, bir New York senatörü ve demokrat başkan adayıydı. 6 Temmuz 1968'de Los Angeles'taki Ambassador Hotel'de California ön seçimini kazandığı için zafer konuşması yaptıktan sonra Sirhan tarafından öldürülmüştü.