Robert F Kennedy'nin çocukları babalarını öldüren Sirhan Sirhan'a şartlı tahliye ihtimaline tepki gösterdi

ABD’nin eski Başkan adayı senatör Robert F Kennedy’yi öldüren ve 53 yıldır hapiste olan Sirhan Sirhan’ın şartlı tahliyesi, Kennedy’nin çocuklarının tepkisini çekti.

Kennedy’nin altı çocuğu tarafından imzalanan açıklamada “Ailemizden babamızı aldı ve onu Amerika’dan aldı. Bu adamın tahliyesinin önerilmesine inanamıyoruz” dedi.

Robert F Kennedy, abisi eski ABD Başkanı John F Kennedy suikastle hayatını kaybettiğinde ABD baş savcısıydı. Beş yıl sonra, senatör olarak ABD başkan adayı olan Kennedy’de Los Angeles’te yaptığı bir konuşmanın ardından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Şu an 77 yaşında olan Sirhan Sirhan, Kennedy’i vurduğu anı hatırlamadığını söylüyor. Birinci dereceden cinayetle yargılanan Sirhan Sirhan önce ölüm cezası almış daha sonra California Yüksek Mahkemesi değişikliğe gitmişti.

Şartlı tahliye yetkililerinin de katıldığı oylama, Sirhan Sirhan’ın serbest bırakılacağını garanti etmese de oylamada 53 yıl hapis yatan Sirhan’ı ‘tehdit olarak görmedikleri’ ifadeleri yer alıyor.

Son karar California valisi Gavin Newsom tarafından verilecek.