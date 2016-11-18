Robert de Niro'nun da olduğu 21 ünlü sanatçı Obama'dan 'Özgürlük Madalyası' ödülü alacak

Aralarında Robert De Niro, Tom Hanks, Ellen DeGeneres, Robert Redford, Diana Ross gibi ünlülerin bulunduğu 21 kişi, Barack Obama’nın elinden Başkanlık Özgürlük Madalyası alacak.

NTV'nin haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, nişana layık görülenler arasında spor dünyasından basketbol efsaneleri Kerim Abdül Cabbar ve Michael Jordan, televizyon ve radyo spikeri Vin Scully, sanat dünyasından Robert De Niro, Tom Hanks, Ellen DeGeneres, Robert Redford, Diana Ross, Cicely Tyson, senarist Lorne Michaels, şarkıcı Bruce Springsteen, mimar Frank Gehry ve heykeltıraş Maya Lin bulunuyor.

Bilim dünyasından fizikçi Richard Garwin, Microsoft'un kurucusu olan ve hayırseverlik kurumlarıyla bilinen Bill Gates ve eşi Melinda Gates, NASA için yazılım geliştiren Margaret H. Hamilton, bilgisayar mühendisi Amiral Grace Hopper, Amerikan yerlilerinin haklarını savunan toplumsal lider Elouise Cobell, hukukçu Newt Minow ve Miami Dade Koleji Rektörü Eduardo Padron da listede yer alıyor.

"Başkanlık Özgürlük Madalyası", ülkede verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.

ABD Başkanı Barack Obama tarafından madalyaya layık görülenlerin isimlerinin duyurulduğu açıklamada, "Bilim insanlarından hayırseverlere, sporculardan sanatçılara bu 21 kişi Amerika'yı ileriye taşıdı ve dünyadaki milyonlarca insana ilham verdi" ifadesi kullanıldı.

Seçilen 21 kişi, salı günü gerçekleştirilecek bir törenle Barack Obama’nın elinden Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı alacak.