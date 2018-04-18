Robert De Niro ve Al Pacino artık Trabzonsporlu!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın, dünyaca ünlü aktörler Robert De Niro ve Al Pacino ile New York’ta bir araya geldi.

İki büyük aktörle ABD'nin en ünlü restaurantlarından Locanda Verde’de yemek yiyen ve yaklaşık iki buçuk saat boyunca sohbet eden Aydın, gecenin sonunda ikiliye arkasında isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Goal’e buluşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, “Futbol konuşulmadı, ikisinin yıllar sonra birlikte yeniden birlikte oynadığı The Irishman filminden konuştuk. Robert De Niro’nun Ben Stiller’la Saturday Night Live’ da yaptığı parodiden konuştuk. Hayattan konuştuk. Sizden ne öğrenebilirim, ne tavsiye edersiniz, benden çok daha tecrübeli ve şöhreti genç yaşta yakalamış kişiler olarak. İki buçuk saat öyle çabucak geçti gitti” ifadelerini kullandı.

Aydın, iki isim hakkında ise, “Robert De Niro komik, eğlenceli, babacan bir adam; Al Pacino ise acayip samimi bir adam, ayrılırken inanılmaz kucakladı, konuşurken de çok etkileyici biri” yorumunu yaptı.