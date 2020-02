Robert De Niro: Trump gerçek bir ırkçı, beyazların üstünlüğünü savunuyor

İngiliz Guardian gazetesine konuşan ünlü Amerikalı aktör Robert De Niro, Donald Trump için "Gerçek bir ırkçı" dedi. De Niro ayrıca, Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan bir başkan olduğunu söyledi.

Robert De Niro, "Artık yaşlandım ve olan biten şeylere üzülüyorum. Trump gibi birinin Başkan olduğunu gördüğünüzde, 'Bakalım ne yapacak?', 'Belki değişir' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

De Niro daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Trump sadece daha kötüye gitti. Bana gerçek bir ırkçı olduğunu gösterdi. Bir New Yorklu olarak şehirdeki çeşitliliği anlar diye düşünmüştüm ama daha önce düşündüğüm kadar kötü, hatta daha da kötü. Bu utanç verici. Bu ülkede bu kötü bir şey."

75 yaşındaki aktör, ABD'de artan ırkçılık sebebiyle çocukları için de endişelendiğini söyledi:

"Çocuklarımdan biri de eşcinsel ve farklı bir şekilde muamele görmekten korkuyor."

Robert De Niro'nun 3 farklı kadından olan 6 çocuğu da melez.

"Hitler ve Mussolini de komik görünüyordu"

De Niro, "Trump'ı beyazların üstünlüğünü savunan biri olarak değerlendirir misiniz?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi. "Peki ya faşist?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Eğer yapmak istediğini yapsaydı, bu ülkede çok kötü bir duruma sürüklenirdik. Yani benim anladığım kadarıyla, Hitler'e gülmüşlerdi. Çünkü hepsi komik görünüyordu. Hitler de, Mussolini de, diğer diktatörler ve despotlar da komik görünüyordu.

"Beni asıl rahatsız eden şey, gelecekte de onu (Trump'ı) örnek alacak ve bir şekilde ondan etkilenecek insanlar olacak. Ama onlar daha akıllı olacaklar, böylece daha renkli bir kişilikleri olacak ve daha kurnaz olacaklar. Böylece onun sahip olduğu değerlere sahip olan ama bir despot olarak daha fazla zarar veren insanlar olacaklar. Benim endişem bu. Ona bakıp 'Ben de onun gibi olmak istiyorum' diyen insanlar var. Ama onlar çok daha iyisini yapacak ve çok daha akıllıca oynayacaklar."

"O bir üçkağıtçı"

Robert De Niro, Trump'ın insanları kandırdığını da söyledi:

"O bir üç kağıtçı, madrabaz, dolandırıcı. Beni asıl rahatsız eden şey de insanların bunu görmemesi."

Daha önce beyzbol maçında karşılaştıklarını ve sadece el sıkıştıklarını anlatan aktör, "Hiçbir zaman onunla tanışmayı istemedim. O bir soytarı" dedi.

2016'da Robert De Niro bir video çekerek Trump'a "Berduş, domuz, köpek" demiş ve onun suratını yumruklamak istediğini söylemişti.

Geçen yıl Haziran ayında Tony Ödülleri töreninde sahneye çıkan ünlü aktör, "Tek bir şey söyleyeceğim" diyerek Trump'a ağır bir söz söylemiş; ertesi gün Trump, De Niro'ya "kafasına çok yumruk yemiş, IQ'su düşük" diyerek yanıt vermişti.

Geçmişte yaşanan bu atışmayı hatırlatan Guardian muhabirine, De Niro şu yanıtı verdi:

"Bunu bir daha yapmayacağım çünkü işlerin yürümesi için doğru yol bu değil. Ama bu söylemem gereken bir şey çünkü basit. Trump basit biri. Ağzını açıp istediği şeyi bir anda söyleyebileceğini sanan bir adam."

2020'deki seçimlerde "kabusun sona ereceğinden umutlu olan" De Niro, "Onda bir içerik yok, insanlar buna nasıl kanıyor anlamıyorum. Palavracının biri" diye konuştu.

"Trump'ı asla oynamak istemem"

Trump'ın hayatını anlatan bir film çekilirse onu canlandırmak isteyip istemediği sorulduğunda ise deneyimli aktör, "Asla oynamak istemem" yanıtını verdi:

"Her zaman herkesin ilginç bir hikayesi olduğunu söylerim. Önemli olan nasıl anlattığınızdır. Elbette onunkini anlatmak da ilginç olurdu, ama onun yansımasını bir an bile görmedim. Kendisinin ne olduğunu bilyior ve insanlarla, olaylarla ilgili yaptığı her olumsuz yorum aslında kendisinin bir yansıması."

Ekim ayında Robert De Niro'nun film şirketine patlayıcılı bir paket gönderilmiş, sabaha karşı bir güvenlik görevlisinin bulduğu patlayıcı polislerce etkisiz hale getirilmişti.

Trump'ın fanatik bir destekçisi olan Cesar Sayoc patlayıcıyı gönderdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sayoc'un Barack Obama, Hillary Clinton gibi politikacılar da dahil Trump'ı eleştirenlere 13 kez patlayıcı gönderdiği tespit edilmişti.