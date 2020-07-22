Robert De Niro, İstanbul'a restoran açacak

Oyunca Robert De Niro'nun da ortağı olduğu Nobu restoran zinciri İstanbul'da şube açmaya hazırlanıyor. 1987'de Beverly Hills'de ilk Matsuhisa restoranını açan Şef Nobu, kısa zamanda Hollywood yıldızlarının favori restoranı ve şefi haline geldi. 1994'te Robert de Niro tarafından ikna edilen Şef Nobu New York'taki ilk restoranlarını açtı. Robert De Niro nun da ortağı olduğu restoran zinciri şimdi İstanbul'da şube açmaya hazırlanıyor. Amerika, Avrupa, Meksika ve Karayipler, Orta Doğu ve Afrika, Pasifik Asya ve Güney Amerika'da 32 şehirde faaliyet gösteren Nobu, Peru'ya özel sos ve malzemeleri Japon mutfağına entegre ederek elde ettiği Şef Nobu'nun kendisine özgü stili ve dünyaya yayılan lezzetleriyle biliniyor. İstanbul'da hizmet verecek olan 850 metrekarelik alana yayılan, 2 katlı, yüksek tavanlı restorana ayrı bir giriş imkanı sağlanacak.