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Yaşam

ROBERT DE NIRO CANNES'DE JÜRİ BAŞKANI PARİS (A.A)

06 Ocak 2011 19:06

-ROBERT DE NIRO CANNES'DE JÜRİ BAŞKANI PARİS (A.A) - 06.01.2011 - Amerikalı oyuncu ve yönetmen Robert de Niro, 11-22 Mayıs 2011'de yapılacak 64. Cannes Film Festivalinin jüri başkanlığını yapacak. Festival organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, De Niro, ''80'li yıllarda 2 kez jüri başkanlığı yapmış biri olarak, bunun dosta düşmana karşı kolay bir görev olmayacağını biliyorum ama Cannes Festivalinin bana emanet ettiği bu rolden dolayı onur duydum, mutlu oldum'' ifadesini kullandı. Robert De Niro, Martin Scorsese'nin "Taksi Şoförü" filminde ilk görüldüğünden itibaren Cannes Film Festivali tarihine adını yazdırmış bir oyuncu. De Niro, bu filmle 1976'da Altın Palmiye almıştı.  67 yaşındaki oyuncu, yapımcı ve yönetmen De Niro, 4 yılda Festivalin jüri başkanlığını yapacak üçüncü Amerikalı olduğuna dikkat çekiliyor. Sean Penn 2008'de, Tim Burton da 2010'da bu görevi yapmıştı.

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