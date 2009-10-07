Robert Capa'nın aşkı beyazperdede

Efsanevi savaş fotoğrafçısı Robert Capa'nın hayatı Halk Düşmanı, Büyük Hesaplaşma, Köstebek gibi filmlerin yönetmeni Michael Mann tarafından beyazperdeye aktarılıyor.



Susana Fortes'un Waiting for Robert Capa isimli romanından uyarlanacak film, Capa'nın kendisi gibi fotoğrafçı olan Gerda Taro ile arasındaki ilişkiyi konu alacak. "Eğer bir fotoğrafçının fotoğrafları kötüyse, konusuna yeterince yakın değildir" sözünün sahibi Capa, 1954 yılında Hindiçin'de fotoğraf çekerken mayına basarak hayatını kaybetmişti.



