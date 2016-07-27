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Robbie Williams’tan ‘Doğuş pozu’

Williams'ın pozu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi

27 Temmuz 2016 19:40

Ünlü şarkıcı Robbie Williams’ın çıplak videosu internette en çok konuşulanlar arasına girdi. Williams’ın önünde bir pasta tutarkenki hali, daha öncede saksı ile poz veren Doğuş’a benzetildi.

Elinde bir doğum günü pastasıyla çırılçıplak odada gezinerek 'Ben görünmezim!' diye bağıran Williams’ı videoya çeken ve Instagram'a yükleyen Field, eşine ‘Kendini görünmez sanıyorsun ama ben pek çok şeyi görüyorum’ diye karşılık veriyor. 

İkilinin şakalaşması sırasında Robbie Williams, ‘Ben de çıplak pozlarımla Kim Kardashian gibi interneti sallamak istiyorum’ dedi. Ama Williams’ın elindeki pastayla olan pozu, Kardashian’dan ziyade Doğuş’un meşhur saksı pozunu hatırlattı.

 

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