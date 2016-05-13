Robbie Williams'ın Türk asıllı eşine taciz suçlaması

Şarkıcı Robbie Williams ile Türk asıllı eşi Ayda Field'ın bir dönem çiftin asistanlığını yapan Gilles DeBonfilhs, Ayda Field'ın kendisine cinsel yaşamıyla ilgili sorular sorduğunu kendisi de Robbie Williams ile mahrem anlarını anlattığını ileri sürerek çift aleyhine dava açtı.

Hürriyet'in haberine göre, tacize uğradığını ileri süren eski asistan, Ayda Field'ın zaman zaman karşısına giyinmeden çıktığını ve fiziksel görüntüsü hakkında yorum yapması için kendisini zorladığını ileri sürdü.

2014 ile 2015 yılları arasında Williams ve Field için çalışan Gilles DeBonfilhs, sadece eşinden değil ünlü şarkıcıdan da davacı oldu.

Robbie Williams'ın ise özel hayatıyla ilgili olarak mahkeme jürisi karşısında konuşmak istemediği belirtildi. Şarkıcının hukuk ekibinin konuyla ilgili detayların basına sızmaması için yoğun çaba harcadığı da ileri sürülüyor.