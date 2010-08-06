Robbie Williams yarın evleniyor

T24- Ünlü pop sanatçısı Robbie Williams'ın, 31 yaşında olan Türk kızı Ayda ile yarın evleneceği belirtildi. Alman magazin basınında yer alan haberlere göre, ünlü pop sanatçısı Robbie Williams'ın, 2006 yılından beri beraber olduğu televizyon oyuncusu olan Türk kızı Ayda Field ile bu cumartesi evleneceği belirtildi.



Los Angeles'e 32 km mesafede bulunan bir adada gerçekleşecek düğün törenine, sadece çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının alınacağı duyuruldu.



36 yaşındaki Robbie Williams'ın, 2006 yılından beri Amerika doğumlu olan Türk kızı Ayda (Ayda S.Evecan) ile olan beraberlikleri uluslararası magazin medyasında uzun süredir yer bulurken, ünlü sanatçı 2009 yılında katıldığı bir radyo programında, Ayda Field'e evlilik teklifi yaptığı da ayrıca konuşulmuştu. Robbie Williams ile Tür kızı Ayda Field´in düğün töreninin nasıl geçeceği ve Türk geleneklerinin de düğünde yer alıp almayacağı merakla bekleniyor