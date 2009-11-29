Robbie Williams şaka yapmış

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İngiliz pop yıldızı Robbie Williams'ın, katıldığı canlı radyo yayınında kız arkadaşı Ayda Field'a ettiği evlenme teklifinin şaka olduğu açıklandı.Williams'ın sözcüsü Londra'da yaptığı açıklamada, Williams'ın sözleri için "Şakaydı" dedi ve tarafların böyle bir kararlarının olmadığını söyledi.İngiliz pop yıldızının annesi de bir İngiliz radyosuna, oğlunun şimdilik evlenmeyi planlamadığını söyledi.Williams (35), Avustralya'nın Sydney kentinde yeni albümü "Reality Killed the Video Star"ın tanıtımı için katıldığı canlı yayında sunucunun "Sydney'de ünlülerin evlilik teklifi yapmasının yaygın olduğunu" söylemesi üzerine, programa beraber katıldığı kız arkadaşına dönerek, "Evlenmek istediğin biri var mı?" diye sormuştu.Kız arkadaşının bu soruyu garip bulduğunu söylemesi üzerine Williams, "Benimle evlenir misin?" demiş, Field da olumlu yanıt vermişti.