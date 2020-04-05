Robbie Williams: Koronavirüs belirtileri gösterdim, kendimi ailemden izole ettim

The Sun'a konuşan, 46 yaşındaki şarkıcı, ayrı kaldığı süre zarfında kendisini ‘uyuşuk, yorgun ve bitkin’ hissettiğini açıklarken, bunların Koronavirüs belirtileri olabileceğini düşündüğünü söyledi. Robbie eşi ve çocuklarından uzakta bir kiralık evde kaldı. Şarkıcı, üç hafta aradan sonra ailesinin yanına döndü.

Şarkıcı Robbie Williams, üç hafta karısından ve çocuklarından ayrı olarak izole bir hayat sürdüğünü ve bu süre zarfında corona virüsü belirtileri gösterdiğini açıkladı.

Williams,karantina altında kaldığı süre zarfında Vücudunu uyuşuk ve yorgun hissettiğini söyleyen şarkıcı kendisinin Koronavirüs'e yakalandığını düşündüğünü söylerken, kısa süre içerisinde bu belirtilerden kurtulmuş olsa da evine dönmeden üç hafta boyunca beklediğini söyledi.

Robbie geçen hafta üç hafta aradan sonra cumartesi günü eşi Ayda ve çocukları ile yeniden bir araya geldi.