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Robbie Williams: Koronavirüs belirtileri gösterdim, kendimi ailemden izole ettim

Williams 3 haftanın sonunda ailesinin yanına döndü

05 Nisan 2020 13:09

Şarkıcı Robbie Williams, üç hafta karısından ve çocuklarından ayrı olarak izole bir hayat sürdüğünü ve bu süre zarfında corona virüsü belirtileri gösterdiğini açıkladı. 
 

Williams,karantina altında kaldığı süre zarfında Vücudunu uyuşuk ve yorgun hissettiğini söyleyen şarkıcı kendisinin Koronavirüs'e yakalandığını düşündüğünü söylerken, kısa süre içerisinde bu belirtilerden kurtulmuş olsa da evine dönmeden üç hafta boyunca beklediğini söyledi.

Robbie geçen hafta üç hafta aradan sonra cumartesi günü eşi Ayda ve çocukları ile yeniden bir araya geldi.

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