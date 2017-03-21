Robbie Williams: Eurovision’da Rusya’yı temsil etmek isterdim

Eurovision hayranı olduğunu belirten ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, "Rusya’yı temsil etmek isterdim" dedi.

Rus Perviy Kanal televizyonunda Pust Govoryat (Konuşsunlar) programına katılan Williams, "Eurovision'u çok seviyorum. Her şeyi çok renkli, muazzam bir şov. Eurovision'da Rusya'yı temsil etmek isterdim" dedi. Ünlü pop yıldızı, "Hadi Rusya, kazanabiliriz" diye ekledi.

Geçen yılki Eurovision yarışmasında Rus temsilci Sergey Lazarev'in performansını çok beğendiğini anlatan Williams, "Hatta onun fikrini şovumda kullanmak istedim" diye konuştu.