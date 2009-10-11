Robbie Williams çocuk istiyor

En güzel rehabilitasyon
Yeni
albümü “Reality Killed The Video Star”ı 9 Kasım’da çıkaracak olan
Robbie Williams, röportajda Ayda Field ile nasıl tanıştığını anlattı:
“13 şubat 2007’de, uyuşturucu yüzünden sağlığımın kötü duruma geldiğini
fark ettim. Rehabilitasyon için Arizona’daki Cottonwood’a gitmeye karar
verdim. Merkeze girmeden bir hafta önce de arkadaşlarım vasıtasıyla
Ayda’yla tanıştım.”
Çocuk istiyorum
Ünlü
şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Başta ondan uzak durdum, çünkü
daha önce kimseyi hayatıma almamıştım. Ama Ayda’yla her şey çok farklı
oldu. Bu benim en uzun ilişkim ve hayatımın geri kalanını birlikte
geçirebileceğim insanı bulduğumu hissediyorum. Çocuk istiyorum, Ayda
isterse hemen evlenebilirim.”