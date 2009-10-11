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Robbie Williams çocuk istiyor

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, üç yıldır Ayda Field adlı biriyle birlikte olduğunuve Ayda isterse hemen evlenebileceğini söyledi.

11 Ekim 2009 03:00

Dünyaca ünlü ıngiliz şarkıcı Robbie Williams, GQ dergisine verdiği röportajda üç yıldır Ayda Field adlı Türk asıllı bir güzelle birlikte olduğunu söyledi ve ekledi: “Ayda hayatımın aşkı, eğer isterse hemen evlenirim.”

En güzel rehabilitasyon                        

Yeni albümü “Reality Killed The Video Star”ı 9 Kasım’da çıkaracak olan Robbie Williams, röportajda Ayda Field ile nasıl tanıştığını anlattı: “13 şubat 2007’de, uyuşturucu yüzünden sağlığımın kötü duruma geldiğini fark ettim. Rehabilitasyon için Arizona’daki Cottonwood’a gitmeye karar verdim. Merkeze girmeden bir hafta önce de arkadaşlarım vasıtasıyla Ayda’yla tanıştım.”
      
Çocuk istiyorum                     

Ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Başta ondan uzak durdum, çünkü daha önce kimseyi hayatıma almamıştım. Ama Ayda’yla her şey çok farklı oldu. Bu benim en uzun ilişkim ve hayatımın geri kalanını birlikte geçirebileceğim insanı bulduğumu hissediyorum. Çocuk istiyorum, Ayda isterse hemen evlenebilirim.”

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