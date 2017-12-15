Robbie Williams 'beynindeki anormallikler' nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı

Robbie Williams, beyninde tespit edilen bir kan pıhtısı nedeniyle bir hafta kadar yoğun bakımda kaldığını açıkladı. Williams, bu rahatsızlığı nedeniyle Rusya turnesini iptal etmek zorunda kaldı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan 43 yaşındaki Robbie Williams, beyninde görülen anormallikler üzerine acilen hastaneye kaldırıldığını ve yedi gün yoğun bakımda kaldığını söyledi. Williams, beynindeki sorun nedeniyle eylüldeki Rusya turnesini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti.

Williams, 2 Eylül'de İsviçre'nin Zürih kentindeki konseri öncesinde kulisteyken sol kolunda uyuşma hissettiğini ve nefes alamadığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı "Başım ağrıyordu ve nefes almakla ilgili sorunlarım vardı. Derin nefes alamıyordum" diye konuştu.

Robbie Wililams, hemen bir doktor çağrıldığını, doktorun muayenesinin ardından sahneye çıkabildiğini söyledi.

Ancak Williams, Heavy Entertainment Show adlı turnesinin bu konserinden sonra bile sol kolundaki uyuşukluğun düzelmediğini fark etti.

Acilen Londra'ya geri dönen ve bir dizi sağlık testinden geçirilen Robbie Williams "Çok sayıda kan testi yapıldı, birçok görüntüleme yöntemleriyle kalbim ve beynim incelendi. Sonuçta bazı anormallikler bulundu. Doktorlar beynimde kan pıhtısı tespit etti" diye konuştu. O dönemde çok korktuğunu ve kontrolün kendi elinden gittiğini belirten Robbie Williams yedi gün boyunca yoğun bakımda tedavi alında tutulduğunu da söyledi.

Robbie Williams bu sürecin sonunda yenilmez bir adam olmadığını, kendine iyi bakması gerektiğini fark ettiğini ifade etti.

Williams, Türk asıllı Ayda Field ile evli. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Williams'ın rahatsızlığında eşi Ayda Field, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukları Teddy ve Charlie ile ABD'de bulunuyordu. Williams, rahatsızlığının ardından pilates ve yogayı içeren bir egzersiz programına başladı.