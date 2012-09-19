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Robbie ve Ayda'nın kızı oldu

Robbie Williams ve Türk asıllı Amerikalı eşi Ayda'nın kız çocukları dünyaya geldi.

19 Eylül 2012 23:14

Robbie Williams ve Türk asıllı Amerikalı eşi Ayda’nın kız çocukları dünyaya geldi. Theodora Rose adını koydukları bebekleri dün İngiltere saatiyle 3.33’te dünyaya gözlerini açtı. 

Haberi kendi blogunda paylaşan Williams, “Kutlu olsun, Theodora Rose Williams doğdu, onu kısaca Teddy olarak anacağız…” notunu düştü. 
 
Robbie Williams yakın zamanda katıldığı bir radyo programında, yoğun konser temposu yüzünden bebeğinin doğumunu kaçırabileceğin, eşiyle de bu yüzden biraz aralarının açıldığını söylemiş “Eşim bana şöyle dedi: Eğer doğuma girersem ve o sırada Leeds ya da Dublin’de olursan, konseri iptal edip buraya dönmelisin. Bu yüzden şu sıralar aramız biraz limoni” demişti. 
 
3 kilo 200 gram ağırlığındaki Teddy Williams, 2 yıl önce evlenen çiftin ilk bebekleri. 
 

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