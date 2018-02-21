Robben: Bunlar kek üzerindeki krema gibi maçlar

Maç öncesi ilk 11'de başlaması beklenen Robben ve Ribery'nin yerini Coman ve Müller aldı. Müller'in 2, Coman'ın 1 gol attığı karşılaşmada oyuna sonradan giren Robben maçın gidişatını değiştiren isim oldu.

Maç içerisinde Caner'in bulunduğu kanatta oynayan Robben, Beşiktaşlı oyuncuya zor anlar yaşattı. Maç sonunda ilk 11 başlamamasıyla ilgili soru sorulması üzerine ise, "11'de başlamamış olmamla ilgili duygularımı açıklarsam, yarın Heynckes ya da Rummenigge'nin ofisinde görüşme yapmak zorunda kalırım. Ben bir profesyonelim, 34 yaşındayım ve bunlar kek üzerindeki krema gibi maçlar. Tabii ki sahada olmak istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bir oyuncunun böyle bir maçta ilk 11'de olmadığı için mutsuz olmasını anlıyorum. Ancak yaptığım şey doğruydu."