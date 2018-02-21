T24 LogoT24 Logo
Spor

Robben: Bunlar kek üzerindeki krema gibi maçlar

"Duygularımı açıklarsam, yarın Heynckes ya da Rummenigge'nin ofisinde görüşme yapmak zorunda kalırım"

21 Şubat 2018 14:26

Maç öncesi ilk 11'de başlaması beklenen Robben ve Ribery'nin yerini Coman ve Müller aldı. Müller'in 2, Coman'ın 1 gol attığı karşılaşmada oyuna sonradan giren Robben maçın gidişatını değiştiren isim oldu. 

Maç içerisinde Caner'in bulunduğu kanatta oynayan Robben, Beşiktaşlı oyuncuya zor anlar yaşattı. Maç sonunda ilk 11 başlamamasıyla ilgili soru sorulması üzerine ise, "11'de başlamamış olmamla ilgili duygularımı açıklarsam, yarın Heynckes ya da Rummenigge'nin ofisinde görüşme yapmak zorunda kalırım. Ben bir profesyonelim, 34 yaşındayım ve bunlar kek üzerindeki krema gibi maçlar. Tabii ki sahada olmak istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bir oyuncunun böyle bir maçta ilk 11'de olmadığı için mutsuz olmasını anlıyorum. Ancak yaptığım şey doğruydu."

ETİKETLER

RobbenHeynckesBayern MünihBeşiktaşilk 11

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24