Ro-Ro Terminali'nde, terör ve sabotaj tatbikatı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Ro-Ro Terminali’nde sabotaj ve terör eylemi tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği, drone ile terminal ve gemiye şüpheli paket bırakılması, tesise araçla giren canlı bomba saldırısı canlandırıldı.

Yalova Liman Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar’ın koordinesinde Yalova’da uluslar arası terminal statüsündeki Yalova Ro-Ro Terminali’nde sabotaj ve terör eylemi tatbikatı gerçekleştirildi. Liman tesisine denizden ve karadan yapılabilecek sabotaj ve terör eylemlerine karşı emniyet, güvenlik, önlem ve tedbirlerinin alınarak karşı tedbirlerin geliştirilmesinin yanı sıra, ilgili birimler arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen tatbikata Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Yalova Liman Başkanlığı, Yalova Gümrük Müdürlüğü, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği, Yalova Hudut Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinin yanı sıra Yalova Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Taşköprü Belediyesi İtfaiye birimi katıldı.

SENARYO GEREĞİ GEMİYE DRONE İLE SALDIRILDI

Yalova Valiliği’nden tatbikatla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar’ın koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatın amacı, muhabere usulleri ve muhabere cihazlarının yeterliliği, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ile yerel otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyon usulleri, personelin acil durumlar karşısında reaksiyonları, tatbikat senaryosu kapsamında ise; tesise bomba ihbarında bulunulması, güvenlik seviyesi tedbirlerinin artırılması, denizden sürat teknesi ile getirilen bir drone tarafından tesiste yanaşık gemiye şüpheli paket bırakılması, paketin Bomba İmha Uzmanları\'nca etkisiz hale getirilmesi, ayrıca liman tesisine kontrol noktasında durmadan hızla giren bir araçtaki şahsın elindeki şüpheli paketin tesiste patlaması sonucu yangın çıkması, acil müdahale ekiplerince yangına ve yaralıya müdahale, tesisin tahliye edilmesi ile ilgili canlandırmalar yapılarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.”

TATBİKAT BELLİ ARALIKLARLA TEKRARLANACAK

4 Ekim 2017 tarihinde açılan Yalova Ro-Ro Terminali’nde gerçekleştirilen tatbikatın başarı ile sonuçlandığı belirtilen açıklamada, “Liman ve tesisin güvenliği konusunda gerçekleştirilen bu tatbikat son derece başarılı geçmiş olup, liman tesisi ve gemilerde görevli personelin olası sabotaj ve bu tür eylemlere karşı hazırlıklı olmasının amaçlandığı tatbikatlar, farklı senaryolar ile belli aralıklarla tekrarlanacaktır” denildi.

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