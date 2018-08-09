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Ekonomi

RK: Red Bull hakkında soruşturma açıldı

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) – Türkiye Rekabet Kurumu Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic

09 Ağustos 2018 20:39

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) – Türkiye Rekabet Kurumu Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Rekabet Kurumu’nda yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin fiili münhasırlık uygulamak ve yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
“Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/402-M sayı ile karar verdi.”

 

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