Rize'ye 'dev' proje: Bardak heykeli

Rize Ticaret Borsası (RTB) tarafından sahil dolgu alanında, 9 bin 520 metrekare alan üzerinde ‘Çay Çarşısı’ kurulması için proje hazırlandı. Hazırlanan proje içerisinde dev bardak heykeli de bulunacak.

Rize’de, içerisinde dev bardak heykelinin de yer alacağı ‘Çay Çarşısı’ kurulması için çalışma başlatıldı. Çarşı 9 bin 520 metrekare alan üzerinde kurulacak. 4 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak proje; Karadeniz’in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, çay tadım ve satış reyonları, sinema salonları, sergi alanları, restoranlar ve ‘Çay Müzesi’nden oluşacak.

Dev bardak heykeli

Dev bardak heykelinin de yer alacağı ‘Çay Çarşısı’nın çevre düzenlemesinde, çay bahçesi konseptine uygun peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olacak proje, 1,5 yılda tamamlanacak.

"Rize'nin yüz akı olacak"

RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, projenin, Rize’nin yüz akı olacağını belirterek, kentin önemli turizm destinasyon alanına kavuşacağını söyledi. Erdoğan, “Özellikle sembol olarak kullanacak olduğumuz çay bardağı ile 26 tane özel firma çaylarının satıldığı çarşısıyla içerinde yer alacak 3D sinemasıyla restoranıyla müzesiyle farklı tekniklerle demlenmiş çayların sunumunun yapıldığı alanlar ile birlikte turizm anlamında katkı sağlayacak çok güzel bir projeye imza atıyoruz” dedi.