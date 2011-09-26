-Rize'ye 3 milyon lira ödenek ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Vekili İ. Ejder Kaya, aşırı sağanak yağış sonucu meydana gelen sel, heyelan ve su baskınları nedeniyle Rize Valiliği emrine 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi. Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Eylül 2011 Cumartesi günü Rize ili ve çevresinde, aşırı sağanak yağış sonucu meydana gelen sel, heyelan ve su baskınları sonucu AFAD koordinasyonunda; Rize Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Özel İdaresi ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, 257 vatandaşın arama-kurtarma ekiplerince, bir binada mahsur kalan 11 vatandaşın ise askeri helikopter ile kurtarılarak güvenli bölgeye nakledildiğini bildirdi. AFAD tarafından bölgede yaşanan sel felaketi sebebiyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Rize Valiliği emrine 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini belirten Kaya, ayrıca Rize Valiliği'nin yaptığı hasar tespit çalışmalarına destek olmak ve heyelana yönelik etüt çalışmalarını yürütmek üzere AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi ve İyileştirme Dairesi Başkanlıklarının yanı sıra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin illeri ile AFAD'tan 30 kişilik teknik personelin de bölgeye gönderildiğini kaydetti.